Térence Atmane aura fait rêver les fans de la petite balle jaune de l’Hexagone. Époustouflant au Masters 1000 de Cincinnati, son épopée a finalement pris fin contre Jannik Sinner ce samedi en demi‐finale (7−6, 6–2).
Conscient de l’immense parcours du Français, le public a récompensé comme il se doit un de ses héros de l’édition 2025 du tournoi. À sa sortie du court, il a reçu une magnifique ovation des spectateurs américains.
You did yourself proud 👏❤️— ATP Tour (@atptour) August 16, 2025
The tournament of his life — fantastic stuff, Terence ! @CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/If9nnqXJ6d
Le joueur qui occupera le 69e rang mondial à l’issue du tournoi, a sûrement apprécié ce bain de foule. Habitué du circuit Challenger, ce moment de communion avec le public devait être spécial pour le Nordiste.
Publié le dimanche 17 août 2025 à 14:40