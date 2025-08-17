AccueilATPATP - CincinnatiL’énorme ovation pour le Français Atmane après son magnifique parcours dans l’Ohio
L’énorme ovation pour le Français Atmane après son magni­fique parcours dans l’Ohio

Par thomasb

Térence Atmane aura fait rêver les fans de la petite balle jaune de l’Hexagone. Époustouflant au Masters 1000 de Cincinnati, son épopée a fina­le­ment pris fin contre Jannik Sinner ce samedi en demi‐finale (7−6, 6–2).

Conscient de l’im­mense parcours du Français, le public a récom­pensé comme il se doit un de ses héros de l’édi­tion 2025 du tournoi. À sa sortie du court, il a reçu une magni­fique ovation des spec­ta­teurs américains.

Le joueur qui occu­pera le 69e rang mondial à l’issue du tournoi, a sûre­ment apprécié ce bain de foule. Habitué du circuit Challenger, ce moment de commu­nion avec le public devait être spécial pour le Nordiste.

Publié le dimanche 17 août 2025 à 14:40

