ATP - Cincinnati

Les Français sont en forme et font oublier une série noire, il était temps !

Par Matteo Rubbo

Trois joueurs Français se sont quali­fiés pour les huitièmes de finale à Cincinnati. Terence Atmane, Benjamin Bonzi et Adrian Mannarino, respec­ti­ve­ment vain­queurs de Joao Fonseca, Stefanos Tsitsipas et Tommy Paul, relèvent le niveau d’un tennis Français assez moribond.

En effet, comme l’ex­plique le compte X de Jeu, Set, et Maths, voir trois Français en huitième de finale d’un Masters 1000 est devenu d’une rareté impro­bable. Cet Open de Cincinnati marque seule­ment la deuxième fois que cela arrive sur les 44 Masters 1000 disputés depuis début 2020, après le Paris‐Bercy de l’année dernière.

En espé­rant que ces perfor­mances deviennent de plus en plus régulières !

Publié le mardi 12 août 2025 à 09:15

We Love Tennis
