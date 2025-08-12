Trois joueurs Français se sont quali­fiés pour les huitièmes de finale à Cincinnati. Terence Atmane, Benjamin Bonzi et Adrian Mannarino, respec­ti­ve­ment vain­queurs de Joao Fonseca, Stefanos Tsitsipas et Tommy Paul, relèvent le niveau d’un tennis Français assez moribond.

En effet, comme l’ex­plique le compte X de Jeu, Set, et Maths, voir trois Français en huitième de finale d’un Masters 1000 est devenu d’une rareté impro­bable. Cet Open de Cincinnati marque seule­ment la deuxième fois que cela arrive sur les 44 Masters 1000 disputés depuis début 2020, après le Paris‐Bercy de l’année dernière.

✅ Terence Atmane 🇫🇷

✅ Benjamin Bonzi 🇫🇷

✅ Adrian Mannarino 🇫🇷



📊 Depuis le début de la saison 2020, 44 Masters 1000 se sont disputés. Pour la 2e fois, trois joueurs Français se sont hissés en 1⁄ 8 de finale :

🇫🇷 Paris 2024 (5 joueurs)

🇺🇸 Cincinnati 2025 (3 joueurs) pic.twitter.com/ZYLacXSkNr — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 12, 2025

En espé­rant que ces perfor­mances deviennent de plus en plus régulières !