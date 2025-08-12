Trois joueurs Français se sont qualifiés pour les huitièmes de finale à Cincinnati. Terence Atmane, Benjamin Bonzi et Adrian Mannarino, respectivement vainqueurs de Joao Fonseca, Stefanos Tsitsipas et Tommy Paul, relèvent le niveau d’un tennis Français assez moribond.
En effet, comme l’explique le compte X de Jeu, Set, et Maths, voir trois Français en huitième de finale d’un Masters 1000 est devenu d’une rareté improbable. Cet Open de Cincinnati marque seulement la deuxième fois que cela arrive sur les 44 Masters 1000 disputés depuis début 2020, après le Paris‐Bercy de l’année dernière.
✅ Terence Atmane 🇫🇷— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 12, 2025
✅ Benjamin Bonzi 🇫🇷
✅ Adrian Mannarino 🇫🇷
📊 Depuis le début de la saison 2020, 44 Masters 1000 se sont disputés. Pour la 2e fois, trois joueurs Français se sont hissés en 1⁄8 de finale :
🇫🇷 Paris 2024 (5 joueurs)
🇺🇸 Cincinnati 2025 (3 joueurs) pic.twitter.com/ZYLacXSkNr
En espérant que ces performances deviennent de plus en plus régulières !
Publié le mardi 12 août 2025 à 09:15