Réalisateur de The Last Dance, consacré à Michael Jordan, mais aussi du docu­men­taire sur Novak Djokovic, The Wolf in Winter, dispo­nible à partir de ce jeudi 20 août sur Prime Video, Jason Hehir était l’invité du podcast de l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick.

Le cinéaste a notam­ment été amené à comparer les menta­lités de Djokovic et de Jordan, deux cham­pions dont la quête de victoire semble reposer sur une même volonté : trouver en perma­nence de nouvelles sources de motivation.

Selon lui, cette capa­cité à trans­former le doute, la critique ou l’adversité en carbu­rant mental constitue l’un des prin­ci­paux points communs entre les deux légendes du sport.

Jason Hehir joins Served ! 🔥



Director of The Last Dance, and other award winning docu­men­ta­ries, Hehir joins Andy and the crew to discuss his upco­ming latest project The Wolf in Winter, follo­wing Novak Djokovic and a glimpse of his life behind the scenes.



The Wolf in Winter… pic.twitter.com/XqXW0wQTgw — Served with Andy Roddick (@Served_Podcast) August 18, 2026

« C’est une notion très serbe, même si elle est aussi très présente dans l’ADN de Michael : l’entêtement et le fait de faire quelque chose parce que quelqu’un t’a dit que tu n’y arri­ve­rais pas. Les paral­lèles entre lui et Jordan sont vrai­ment trou­blants. Jusqu’au fait qu’à la fin de leur carrière, tous les deux ont dû se créer des ennemis, des défis ou des scep­tiques. Je me souviens avoir demandé à Michael s’il regar­dait les play‐offs. Il a répondu : ‘Bien sûr.’ J’ai dit : « Qu’est-ce qui te manque le plus ? J’avais à peine fini ma phrase. Et il a répondu : ‘Prouver aux gens qu’ils ont tort.’ Il n’y a personne au monde qui ait moins besoin de prouver aux gens qu’ils ont tort que Michael Jordan. Mais c’est ce qui le moti­vait. Alors il inven­tait des histoires sur ses adver­saires. C’est tout à fait Michael. Et Novak fait pareil. »