Réalisateur de The Last Dance, consacré à Michael Jordan, mais aussi du documentaire sur Novak Djokovic, The Wolf in Winter, disponible à partir de ce jeudi 20 août sur Prime Video, Jason Hehir était l’invité du podcast de l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick.
Le cinéaste a notamment été amené à comparer les mentalités de Djokovic et de Jordan, deux champions dont la quête de victoire semble reposer sur une même volonté : trouver en permanence de nouvelles sources de motivation.
Selon lui, cette capacité à transformer le doute, la critique ou l’adversité en carburant mental constitue l’un des principaux points communs entre les deux légendes du sport.
Jason Hehir joins Served ! 🔥— Served with Andy Roddick (@Served_Podcast) August 18, 2026
Director of The Last Dance, and other award winning documentaries, Hehir joins Andy and the crew to discuss his upcoming latest project The Wolf in Winter, following Novak Djokovic and a glimpse of his life behind the scenes.
The Wolf in Winter… pic.twitter.com/XqXW0wQTgw
« C’est une notion très serbe, même si elle est aussi très présente dans l’ADN de Michael : l’entêtement et le fait de faire quelque chose parce que quelqu’un t’a dit que tu n’y arriverais pas. Les parallèles entre lui et Jordan sont vraiment troublants. Jusqu’au fait qu’à la fin de leur carrière, tous les deux ont dû se créer des ennemis, des défis ou des sceptiques. Je me souviens avoir demandé à Michael s’il regardait les play‐offs. Il a répondu : ‘Bien sûr.’ J’ai dit : « Qu’est-ce qui te manque le plus ? J’avais à peine fini ma phrase. Et il a répondu : ‘Prouver aux gens qu’ils ont tort.’ Il n’y a personne au monde qui ait moins besoin de prouver aux gens qu’ils ont tort que Michael Jordan. Mais c’est ce qui le motivait. Alors il inventait des histoires sur ses adversaires. C’est tout à fait Michael. Et Novak fait pareil. »
Publié le mardi 18 août 2026 à 18:09