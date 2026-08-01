Alors que l’Open du Canada débute dans les prochains jours et a beau­coup fait parler de lui en raison des nombreux forfaits des têtes d’af­fiche, le tournoi de Cincinnati s’an­nonce, lui, bien plus relevé.

À une semaine du début des hosti­lités, l’or­ga­ni­sa­tion a dévoilé les wild cards attri­buées pour le tableaux masculin.

Les orga­ni­sa­teurs ont visi­ble­ment fait le choix du cœur. Toutes les invi­ta­tions du tableau masculin ont été offertes à des figures emblé­ma­tiques du circuit, dont certain qui devraient mettre un terme à leur carrière à l’issue de la saison.

ATP1000 Cincinnati wild cards



Main draw :

Grigor Dimitrov

Stan Wawrinka

Jack Draper

Gael Monfils



Qualies :

JJ Wolf

Vignesh Gogineni

Kei Nishikori

Mackenzie McDonald

Darwin Blanch — Michal Samulski (@MichalSamulski) July 31, 2026

Stan Wawrinka et Gaël Monfils ont ainsi été récom­pensés avant de raccro­cher la raquette, tout comme Grigor Dimitrov, qui peine encore à retrouver son meilleur niveau malgré un Wimbledon très encourageant.

La quatrième et dernière wild card revient à Jack Draper, freiné depuis plusieurs mois par des pépins physiques à répétition.

Un choix qui ne manquera pas de faire réagir, tant il tranche avec la tendance actuelle consis­tant à offrir ces invi­ta­tions aux jeunes pépites américaines.