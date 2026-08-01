Alors que l’Open du Canada débute dans les prochains jours et a beaucoup fait parler de lui en raison des nombreux forfaits des têtes d’affiche, le tournoi de Cincinnati s’annonce, lui, bien plus relevé.
À une semaine du début des hostilités, l’organisation a dévoilé les wild cards attribuées pour le tableaux masculin.
Les organisateurs ont visiblement fait le choix du cœur. Toutes les invitations du tableau masculin ont été offertes à des figures emblématiques du circuit, dont certain qui devraient mettre un terme à leur carrière à l’issue de la saison.
Stan Wawrinka et Gaël Monfils ont ainsi été récompensés avant de raccrocher la raquette, tout comme Grigor Dimitrov, qui peine encore à retrouver son meilleur niveau malgré un Wimbledon très encourageant.
La quatrième et dernière wild card revient à Jack Draper, freiné depuis plusieurs mois par des pépins physiques à répétition.
Un choix qui ne manquera pas de faire réagir, tant il tranche avec la tendance actuelle consistant à offrir ces invitations aux jeunes pépites américaines.
Publié le samedi 1 août 2026 à 08:04