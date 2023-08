L’ancien joueur du top 10 Ljubicic a entraîné la légende du tennis Federer de 2016 jusqu’à sa retraite en 2022. Depuis la retraite de son joueur, le Croate n’a pas laissé tomber le tennis, bien au contraire. Ljubicic garde toujours un œil sur les matchs et sur les joueurs. A l’approche de l’US Open, il a donné une inter­view à Oasport où il dévoile qui, selon lui, sont les favoris :

« Evidemment, Alcaraz, Djokovic et Medvedev sont favoris pour l’US Open. Et, Sinner peut se battre pour la victoire, il est l’un de ces quatre joueurs qui se distinguent des autres dans la course, il a la menta­lité d’un cham­pion, la victoire à Toronto est impor­tante et elle a le goût de la libé­ra­tion pour lui »