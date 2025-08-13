AccueilATPATP - CincinnatiMannarino, avant d’affronter Sinner : "Je me disais qu'il allait bientôt falloir...
ATP - Cincinnati

Mannarino, avant d’affronter Sinner : « Je me disais qu’il allait bientôt falloir que j’arrête »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

-

3

Adrian Mannarino vit depuis quelques semaines une période de renou­veau dans son tennis.

En effet, le Français, monté jusqu’à la 17ᵉ place mondiale en janvier 2024, a ensuite traversé une période de creux dans ses résultats.

Il est revenu, après sa superbe perfor­mance contre Tommy Paul, dans une confé­rence de presse relayée par le journal L’Équipe, sur la période diffi­cile qu’il a récem­ment traversée :

« Il y a eu des moments de doute. J’ai toujours tendance à y croire, mais les résul­tats sont révé­la­teurs. Cette année, j’ai perdu contre de très, très mauvais joueurs sur des Challengers. Je me disais qu’il allait bientôt falloir que j’ar­rête parce que ça deve­nait ridi­cule. Mais, d’un autre côté, les gens avec qui je travaille ont réussi à me motiver et à me faire croire que c’était encore possible. Et là, j’ar­rive à avoir un petit moment où les résul­tats s’en­chaînent. Mais il ne faut pas s’ar­rêter là, il faut conti­nuer. J’ai l’im­pres­sion de mieux jouer et ça fait du bien au moral. Parce que je peux vous dire que quand on ne se sent pas bien sur le court et qu’on enchaîne les défaites, on a vite le moral dans les chaussettes. »

Ses récents résul­tats ont permis à Adrian de revenir dans le top 100 mondial et ainsi de réap­pa­raître dans les plus grands tour­nois du circuit. En témoigne son joli 3ᵉ tour à Wimbledon.

Un match de gala attend désor­mais le Français, qui affron­tera le numéro un mondial, Jannik Sinner, contre qui il ne s’est jamais imposé en trois rencontres.

Publié le mercredi 13 août 2025 à 08:45

Article précédent
Alcaraz, après sa quali­fi­ca­tion en 8es de finale : « Je dis toujours que la saison est très longue et que dans plus de la moitié des matchs que nous jouons, on ne se sent pas très bien »
Article suivant
Le gros coup de gueule d’Ivan Ljubicic : « Quel autre sport fait cela ? »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.