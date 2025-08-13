Adrian Mannarino vit depuis quelques semaines une période de renouveau dans son tennis.
En effet, le Français, monté jusqu’à la 17ᵉ place mondiale en janvier 2024, a ensuite traversé une période de creux dans ses résultats.
Il est revenu, après sa superbe performance contre Tommy Paul, dans une conférence de presse relayée par le journal L’Équipe, sur la période difficile qu’il a récemment traversée :
« Il y a eu des moments de doute. J’ai toujours tendance à y croire, mais les résultats sont révélateurs. Cette année, j’ai perdu contre de très, très mauvais joueurs sur des Challengers. Je me disais qu’il allait bientôt falloir que j’arrête parce que ça devenait ridicule. Mais, d’un autre côté, les gens avec qui je travaille ont réussi à me motiver et à me faire croire que c’était encore possible. Et là, j’arrive à avoir un petit moment où les résultats s’enchaînent. Mais il ne faut pas s’arrêter là, il faut continuer. J’ai l’impression de mieux jouer et ça fait du bien au moral. Parce que je peux vous dire que quand on ne se sent pas bien sur le court et qu’on enchaîne les défaites, on a vite le moral dans les chaussettes. »
Ses récents résultats ont permis à Adrian de revenir dans le top 100 mondial et ainsi de réapparaître dans les plus grands tournois du circuit. En témoigne son joli 3ᵉ tour à Wimbledon.
Un match de gala attend désormais le Français, qui affrontera le numéro un mondial, Jannik Sinner, contre qui il ne s’est jamais imposé en trois rencontres.
