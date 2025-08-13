Adrian Mannarino vit depuis quelques semaines une période de renou­veau dans son tennis.

En effet, le Français, monté jusqu’à la 17ᵉ place mondiale en janvier 2024, a ensuite traversé une période de creux dans ses résultats.

Il est revenu, après sa superbe perfor­mance contre Tommy Paul, dans une confé­rence de presse relayée par le journal L’Équipe, sur la période diffi­cile qu’il a récem­ment traversée :

« Il y a eu des moments de doute. J’ai toujours tendance à y croire, mais les résul­tats sont révé­la­teurs. Cette année, j’ai perdu contre de très, très mauvais joueurs sur des Challengers. Je me disais qu’il allait bientôt falloir que j’ar­rête parce que ça deve­nait ridi­cule. Mais, d’un autre côté, les gens avec qui je travaille ont réussi à me motiver et à me faire croire que c’était encore possible. Et là, j’ar­rive à avoir un petit moment où les résul­tats s’en­chaînent. Mais il ne faut pas s’ar­rêter là, il faut conti­nuer. J’ai l’im­pres­sion de mieux jouer et ça fait du bien au moral. Parce que je peux vous dire que quand on ne se sent pas bien sur le court et qu’on enchaîne les défaites, on a vite le moral dans les chaussettes. »

Ses récents résul­tats ont permis à Adrian de revenir dans le top 100 mondial et ainsi de réap­pa­raître dans les plus grands tour­nois du circuit. En témoigne son joli 3ᵉ tour à Wimbledon.

Un match de gala attend désor­mais le Français, qui affron­tera le numéro un mondial, Jannik Sinner, contre qui il ne s’est jamais imposé en trois rencontres.