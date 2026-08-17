« L’ATP ne peut pas fermer les yeux sur quelque chose qui se produit à tous les matchs et, comme par hasard, toujours lorsqu’il est en train de perdre », lâchait récem­ment la jour­na­liste brési­lienne Marcela Linhares à propos du problème de lacets de Rafael Jodar.

Le sujet commence en effet à devenir sensible puisque le jeune espa­gnol a une nouvelle fois cassé ses lacets face à Denis Shapovalov, encore dans un moment parti­cu­liè­re­ment impor­tant du troi­sième set, au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati.

Finalement battu (7−5, 4–6, 7–5) alors qu’il menait 5–1 dans le troi­sième set, le Canadien a demandé une expli­ca­tion à son adver­saire au moment de la poignée de main.

Si le nouveau phéno­mène du circuit, déjà 11e mondial à 19 ans, s’est justifié en confé­rence de presse, il a égale­ment été défendu par le jour­na­liste Benoît Maylin dans l’émis­sion « Sans Filet de Winamax.

👟« Jodar c’est un p*tain de cham­pion. Faut pas nous emmerder avec ses lacets ! S’il y en a un qui doit s’en vouloir c’est Shapovalov, pas Jodar. On va très loin dans la bêtise si on pense que l’Espagnol fait exprès. »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/hSFi5683yc — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) August 16, 2026

« Ce que j’adore chez Rafael Jodar, c’est que le mec ne joue pas tout seul, il joue en double avec ses lacets, parce qu’il parle avec ses lacets. Ses lacets sont vivants. Il leur dit de se casser à un tel moment. Il faut se rendre compte dans quel degré de débi­lité, de connerie on en est arrivé. Vous êtes en train de me dire, enfin de nous dire, parce que vous êtes plein, que Jodar commande ses lacets. Il faut arrêter les conne­ries. On va très loin dans la bêtise, là. S’il y en a un qui doit se bouffer les testi­cules pendant dix ans, là, c’est Shapovalov, qui mène 5–2, qui sert et qui doit gagner ce match. Ce n’est pas Jodar. Lui a fait tout ce qu’il pouvait. Vous oubliez les fins de set de Rafael Nadal qui allait à la douche, là, à chaque fois qu’il perdait ou qu’il gagnait un set, même en 20 minutes ? Vous avez oublié Djokovic qui partait 18 minutes se parler dans la glace ? Et les Tsitsipas, tous ces mecs qui nous ont fait chier pendant des années ? Ce n’est pas comme ça que tu gagnes. Ce n’est pas parce que t’as un lacet qui pète deux fois, ou que tu fais appel au MTO, que tu gagnes. Le mec a fait 60 matchs dans la saison, il fait une chaleur étouf­fante ! Jodar est un putain de cham­pion et n’allez pas nous emmerder »