La famille McEnroe est une véritable dynastie du tennis.
Lorsque ce n’est pas John, l’aîné, qui commente régulièrement l’actualité du circuit, c’est son frère cadet Patrick qui prend le relais.
Sur son compte X, l’ancien joueur américain s’est permis une comparaison entre deux légendes du tennis pour parler de Jannik Sinner :
« Sinner est une combinaison d’Agassi et de Djokovic. Vraiment très bon »
Un rapprochement qui en dit long sur l’impact que l’Italien exerce sur ses pairs.
On retrouvera Sinner cette nuit face au Français Adrian Mannarino, avec en jeu une place en quarts de finale.
Publié le mercredi 13 août 2025 à 09:38