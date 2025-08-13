La famille McEnroe est une véri­table dynastie du tennis.

Lorsque ce n’est pas John, l’aîné, qui commente régu­liè­re­ment l’actualité du circuit, c’est son frère cadet Patrick qui prend le relais.

Sur son compte X, l’ancien joueur améri­cain s’est permis une compa­raison entre deux légendes du tennis pour parler de Jannik Sinner :

Sinner is a combi­na­tion of Agassi and Djokovic



So so good — Patrick McEnroe (@PatrickMcEnroe) August 13, 2025

« Sinner est une combi­naison d’Agassi et de Djokovic. Vraiment très bon »

Un rappro­che­ment qui en dit long sur l’impact que l’Italien exerce sur ses pairs.

On retrou­vera Sinner cette nuit face au Français Adrian Mannarino, avec en jeu une place en quarts de finale.