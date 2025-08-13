AccueilATPATP - CincinnatiMcEnroe : « Sinner est une combinaison de ces deux joueurs »
ATP - Cincinnati

McEnroe : « Sinner est une combi­naison de ces deux joueurs »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

-

1

La famille McEnroe est une véri­table dynastie du tennis.

Lorsque ce n’est pas John, l’aîné, qui commente régu­liè­re­ment l’actualité du circuit, c’est son frère cadet Patrick qui prend le relais.

Sur son compte X, l’ancien joueur améri­cain s’est permis une compa­raison entre deux légendes du tennis pour parler de Jannik Sinner :

« Sinner est une combi­naison d’Agassi et de Djokovic. Vraiment très bon »

Un rappro­che­ment qui en dit long sur l’impact que l’Italien exerce sur ses pairs.

On retrou­vera Sinner cette nuit face au Français Adrian Mannarino, avec en jeu une place en quarts de finale.

Publié le mercredi 13 août 2025 à 09:38

Article précédent
Le gros coup de gueule d’Ivan Ljubicic : « Quel autre sport fait cela ? »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.