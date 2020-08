Lors de son passage au media day avant ses débuts au Masters 1000 de Cincinnati, Daniil Medvedev est revenu sur la gestion de l’isolement de Guido Pella et Hugo Dellien. L’Argentin et le Bolivien ont été placés en quarantaine à la suite du test positif de leur physio. Depuis, ils ont été testés à trois reprises, à chaque fois le résultat est négatif. Néanmoins, ils ont été contraints de se retirer de Cincinnati.

Le Russe donne son avis sur la question et celle d’une majorité du vestiaire : « Nous entendons beaucoup d’opinions. Tout le monde pense que le physio de Dellien et Pella aurait dû être testé une deuxième fois, ce qui n’a pas été le cas, parce qu’ils disent qu’il y a toujours une possibilité d’un test faux positif. Comme je ne sais pas si c’est vrai, mais si c’est le cas, alors pourquoi ne pas faire un deuxième test. Et si c’est négatif, il faut y réfléchir. Si Dellien et Pella n’ont aucun symptôme, c’est une question à se poser. Imaginez qu’il y ait un quart de finale de l’US Open, je doute que le département de la santé de New York ou l’USTA fassent la même disqualification pour quelqu’un qui y était parce qu’ils disent qu’il était en contact étroit, mais ils ne peuvent même pas en être sûrs parce que je ne pense pas qu’ils aient des caméras. Ils ont eu trois tests négatifs alors que leur physio était déjà positif, je pense qu’ils devraient jouer. Et c’est ce que la majorité des joueurs pensent, à 99 %. »