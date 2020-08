L’alléchant quart de finale entre Daniil Medvedev et Roberto Bautista Agut aura lieu à 13h (19h, heure française). Ce match est le premier gros défi du Russe et l’occasion de juger son réel état de forme. Il a été très performant lors du tour précédant (6-3, 6-3) face à Aljaz Bedene. « Je me sentais très bien et j’étais plus solide », a assuré le numéro cinq mondial. En faisant remarquer que « les cours sont très rapides cette année ».

Bautista Agut a eu lui déjà fort à faire face au compatriote de Daniil, Karen Khachanov : 4-6, 6-3, 6-2. C’est la deuxième année de suite que l’Espagnol se retrouve en quarts à Cincinnati.

Medvedev et Bautista Agut se sont affrontés une fois en 2017. Le Russe l’avait emporté deux sets à 0 à Chennai, sur dur.