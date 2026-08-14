Quelques semaines après avoir mis un terme à sa colla­bo­ra­tion avec Thomas Johansson, arrivé en septembre 2025 en rempla­ce­ment de Gilles Cervara, Daniil Medvedev a trouvé un nouvel entraî­neur. Du moins à court terme.

À Cincinnati et à l’US Open, le vain­queur du Grand Chelem en 2021 sera accom­pagné de l’an­cien joueur de tennis kazakh d’ori­gine russe, Andrey Golubev, 33e mondial en 2010.

Le 7e joueur mondial a expliqué sa déci­sion : « Nous allons essayer, on pour­rait dire que c’est un nouvel entraî­neur. Pour moi, c’est une nouvelle aven­ture. Jusqu’à présent, j’apprécie de travailler avec lui. C’est une personne vrai­ment excep­tion­nelle, ce qui est impor­tant pour moi. Nous aurons l’occasion de mieux nous connaître sur le court. C’est sa première expé­rience de ce genre, mais je cher­chais quel­qu’un de compré­hensif, capable de m’aider dans cette situation. »

Daniil Medvedev tells Bolshe he is currently working with Andrey Golubev, appa­rently it is a trial period for now (for Cincy & US Open)



« We will give it a try so yes, you could say he’s a new coach.. It’s a new adven­ture for me. So far I enjoy working with him » #CincyTennis pic.twitter.com/rJGIt7PwYJ — til pola­ri­ty’s end 🎾⚡Slamdreeva era⚡⚫⚪ (@lildarkcage) August 14, 2026

Premier test dans quelques jours.