Quelques semaines après avoir mis un terme à sa collaboration avec Thomas Johansson, arrivé en septembre 2025 en remplacement de Gilles Cervara, Daniil Medvedev a trouvé un nouvel entraîneur. Du moins à court terme.
À Cincinnati et à l’US Open, le vainqueur du Grand Chelem en 2021 sera accompagné de l’ancien joueur de tennis kazakh d’origine russe, Andrey Golubev, 33e mondial en 2010.
Le 7e joueur mondial a expliqué sa décision : « Nous allons essayer, on pourrait dire que c’est un nouvel entraîneur. Pour moi, c’est une nouvelle aventure. Jusqu’à présent, j’apprécie de travailler avec lui. C’est une personne vraiment exceptionnelle, ce qui est important pour moi. Nous aurons l’occasion de mieux nous connaître sur le court. C’est sa première expérience de ce genre, mais je cherchais quelqu’un de compréhensif, capable de m’aider dans cette situation. »
Daniil Medvedev tells Bolshe he is currently working with Andrey Golubev, apparently it is a trial period for now (for Cincy & US Open)— til polarity’s end 🎾⚡Slamdreeva era⚡⚫⚪ (@lildarkcage) August 14, 2026
« We will give it a try so yes, you could say he’s a new coach.. It’s a new adventure for me. So far I enjoy working with him » #CincyTennis pic.twitter.com/rJGIt7PwYJ
Premier test dans quelques jours.
Publié le vendredi 14 août 2026 à 16:18