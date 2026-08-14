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Medvedev a un nouveau coach, et c’est un ancien joueur : « Pour moi, c’est une nouvelle aventure »

Par
Baptiste Mulatier
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Rolex Paris Masters 2025 -

Quelques semaines après avoir mis un terme à sa colla­bo­ra­tion avec Thomas Johansson, arrivé en septembre 2025 en rempla­ce­ment de Gilles Cervara, Daniil Medvedev a trouvé un nouvel entraî­neur. Du moins à court terme. 

À Cincinnati et à l’US Open, le vain­queur du Grand Chelem en 2021 sera accom­pagné de l’an­cien joueur de tennis kazakh d’ori­gine russe, Andrey Golubev, 33e mondial en 2010. 

Le 7e joueur mondial a expliqué sa déci­sion : « Nous allons essayer, on pour­rait dire que c’est un nouvel entraî­neur. Pour moi, c’est une nouvelle aven­ture. Jusqu’à présent, j’apprécie de travailler avec lui. C’est une personne vrai­ment excep­tion­nelle, ce qui est impor­tant pour moi. Nous aurons l’occasion de mieux nous connaître sur le court. C’est sa première expé­rience de ce genre, mais je cher­chais quel­qu’un de compré­hensif, capable de m’aider dans cette situation. »

Premier test dans quelques jours. 

Publié le vendredi 14 août 2026 à 16:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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