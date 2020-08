Lors de son média day Daniil Medvedev a donné son avis sur le numéro 1 mondial qui reste finalement le grand favori de l’US Open qui va arriver vite : « Je pense que Novak est un grand champion. Bien sûr, beaucoup de choses peuvent le perturber, sa vie, et je pense aussi forcément aux choses qui se sont passées dernièrement. Après, quand il est sur le terrain, c’est vraiment une autre histoire. Je veux dire qu’il peut jouer un tennis incroyable, et je devrais dire que peut-être même parfois, comme beaucoup d’entre nous, que certaines choses qui vont contre lui le rendent plus fort. Mais l’essentiel et le plus important est de savoir si vous jouez bien au tennis. Nous verrons très vite où il en est »