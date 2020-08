Auteur d’une époque américaine impressionnante l’été dernier, le Russe Daniil Medvedev est très attendu pour son retour sur les courts ce lundi. Il affrontera le modeste américain Marcos Giron, classé 102ème à l’ATP.

Pendant le confinement, on sait que Daniil a beaucoup travaillé dur dans le sud car il possédait un court dans la résidence qu’il avait louée en compagnie de son coach.

En revanche, beaucoup de spécialistes n’ont pas compris pourquoi il n’avait pas participé à un ou deux exhibitions pour remettre la machine en marche.

Lors du média, Daniil a donne une explication à ce sujet : « Bien sûr, que j’ai été sollicité pour participer à certains évènements. Pour certains, je me sentais pas prêt, ni physiquement et mentalement donc j’ai du décliner ces invitations. Et après, une fois que je me suis senti bien, à l’aise, il n’y en avait plus car on apprenait que l’US allait avoir lieu »