Un mois après sa défaite en demi‐finale à Wimbledon contre Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev espère bien tenter de battre le numéro 1 mondial. Cependant, il faut trouver le bon équi­libre et rester concentré sur l’objectif prin­cipal, l’US Open. C’est à ce sujet que le Russe s’est exprimé pour Tennis.com :

« Il faut trouver un équi­libre. Pour arriver à Carlos, ce sera proba­ble­ment la demi‐finale ou la finale, et vous devez donc battre d’autres gars avant et je ne suis pas sûr que je les joue­rais comme je joue­rais Carlos. Avec Carlos, vous devez prendre un peu plus de risques, mais avec d’autres gars, je ne suis pas sûr. Donc, c’est toujours un équi­libre, vous ne pensez qu’à Carlos, mais ensuite vous perdez au premier tour et vous pensez : ‘Eh bien, au moins j’étais prêt pour Carlos !’ »