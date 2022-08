Medvedev insiste sur le cas Djokovic : « Si vous me demandez, et si j’étais le décideur, je serais certain de vouloir que Novak joue »

Après avoir déjà donné un premier avis à Los Cabos sur une éven­tuelle parti­ci­pa­tion de Novak Djokovic à l’US Open, Daniil Medvedev a de nouveau été inter­rogé sur la ques­tion à Cincinnati où il a battu Botic van de Zandschulp pour son entrée en lice (6–4, 7–5). Voici sa réponse.

« Si je veux qu’il joue l’US Open ? Oui, bien sûr. Mais je ne peux rien faire. C’est le gouver­ne­ment qui fixe les règles, donc je ne sais pas si la situa­tion peut changer ou pas. Si vous me demandez, et si j’étais le déci­deur, je serais certain de vouloir que Novak joue. J’aime que le tournoi réunisse les meilleurs joueurs du monde », a déclaré le numéro 1 mondial qui va affronter Tommy Paul ou Denis Shapovalov en huitièmes de finale.