Andy Murray comme Gaël Monfils ont souligné les condi­tions diffi­ciles qui règnent à Cincinnati. La météo capri­cieuse, les balles sont lourdes. Daniil Medvedev, opposé à l’Américain Mackenzie McDonald, a partagé ses petites inquié­tudes avant son entrée en lice.

« Je suis très confiant après avoir gagné à Toronto la semaine dernière. Sans aucun doute, le plus dur sera de tenir physi­que­ment et le fait que j’ai moins de temps pour m’adapter aux nouvelles condi­tions du tournoi. Mais je suis heureux et je veux conti­nuer à faire du bon tennis et à obtenir d’ex­cel­lents résul­tats », a déclaré le numéro 2 mondial.