ATP - Cincinnati

Medvedev : « Je me souviens de l’époque où Federer et Nadal semblaient devoir tout se partager. Puis un Serbe est arrivé un peu plus tard… et a gagné plus qu’eux »

Daniil Medvedev ne serait‐il pas un brin nostalgique ?

Le Russe n’hésite jamais à comparer les époques, évoquant les trois légendes Federer, Nadal et Djokovic face à la relève incarnée par Alcaraz et Sinner.

Lors de son media day avant de disputer son premier tour au Master 1000 de Cincinnati contre Adam Walton, Daniil est revenu sur cette période faste du tennis :

« Je me souviens de Roger et Rafa quand ils avaient 20 ou 21 ans. Rafa avait proba­ble­ment déjà remporté deux ou trois titres à Roland‐Garros. Sa première victoire à Wimbledon a fait beau­coup parler d’elle, car c’était son premier Grand Chelem loin de la terre battue pari­sienne. Soudain, alors que tout le monde pensait qu’ils parta­ge­raient tous les titres majeurs, un Serbe est apparu. Bien qu’ar­rivé un peu plus tard, il a fini par en gagner plus qu’eux. »

Une compa­raison perti­nente, qui laisse à penser qu’un troi­sième joueur pour­rait bientôt entrer dans la danse pour concur­rencer les numéros un et deux mondiaux actuel.

Publié le dimanche 10 août 2025 à 09:15

