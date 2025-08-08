AccueilATPATP - CincinnatiMedvedev n'a pas fini de râler : "On dirait que cette année,...
ATP - Cincinnati

Medvedev n’a pas fini de râler : « On dirait que cette année, les courts à Cincinnati sont un peu plus lents qu’avant »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

-

27

Le Russe Daniil Medvedev s’ex­prime, comme très souvent, sans langue de bois.

Une fois n’est pas coutume, il est revenu, au micro du média Russe Tennis Bolshe, sur les condi­tions de jeu qui attendent les joueurs lors du Masters 1000 de Cincinnati.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne semble guère les apprécier :

« On dirait que cette année, les courts à Cincinnati sont un peu plus lents qu’a­vant, proba­ble­ment légè­re­ment plus lents qu’à Toronto, mais ce sont de beaux courts, du moins les courts d’en­traî­ne­ment sont très agréables à jouer. »

Le Russe, qui ne manque jamais une occa­sion de criti­quer les condi­tions de jeu des tour­nois, a tout de même fini par compli­menter les instal­la­tions des courts d’en­traî­ne­ment du Masters 1000 de Cincinnati.

Redescendu à la 15ᵉ place mondiale, il retrou­vera sur son chemin l’Australien Adam Walton ou le lucky loser Mariano Navone.

Un premier tour qui semble plutôt abor­dable pour Medvedev.

Publié le vendredi 8 août 2025 à 17:45

