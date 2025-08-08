Le Russe Daniil Medvedev s’exprime, comme très souvent, sans langue de bois.
Une fois n’est pas coutume, il est revenu, au micro du média Russe Tennis Bolshe, sur les conditions de jeu qui attendent les joueurs lors du Masters 1000 de Cincinnati.
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne semble guère les apprécier :
« On dirait que cette année, les courts à Cincinnati sont un peu plus lents qu’avant, probablement légèrement plus lents qu’à Toronto, mais ce sont de beaux courts, du moins les courts d’entraînement sont très agréables à jouer. »
Le Russe, qui ne manque jamais une occasion de critiquer les conditions de jeu des tournois, a tout de même fini par complimenter les installations des courts d’entraînement du Masters 1000 de Cincinnati.
Redescendu à la 15ᵉ place mondiale, il retrouvera sur son chemin l’Australien Adam Walton ou le lucky loser Mariano Navone.
Un premier tour qui semble plutôt abordable pour Medvedev.
Publié le vendredi 8 août 2025 à 17:45