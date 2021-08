Daniil Medevedev est en forme et il sait surtout que chaque succès lui apport des nouvelles certi­tudes. Son objectif est connu de tous, arriver à New‐York avec le maximum de confiance : « Plus je remporte de victoires, plus j’ar­ri­verai confiant à New York, ce qui est la clé du tennis. C’est bien de savoir que je suis capable de bien jouer dans ces condi­tions, mais je sais aussi qu’un Grand Chelem est un Grand Chelem. Les adver­saires y sont encore plus coriaces, ils veulent battre les grosses têtes de série, et ils veulent aussi bien faire. J’espère pouvoir montrer mon meilleur tennis car c’est la façon dont je peux obtenir d’ex­cel­lents résultats »