Daniil Medvedev est tombé sur un os en quarts de finale du tournoi de Cincinnati. Face au redoutable espagnol Roberto Bautista Agut (12e), le 5e mondial s’est incliné après avoir remporté le premier set aisément : 6-1 en moins de 30 minutes. Par la suite, les choses se sont compliquées et l’expérience a finalement fait la différence.

« C’était un match un peu étrange. Je contrôlais le jeu dans la grande majorité du match, puisque Roberto ne jouait pas son meilleur tennis, a d’abord déclaré le jeune joueur russe. Mais il semble qu’il a changé sa stratégie et les choses ont changées et il a ensuite égalisé dans le deuxième set. Je pense que j’avais mes chances de pouvoir remporter ce match, mais Roberto s’est montré meilleur que moi dans les moments importants, à la fin du deuxième et au cours du troisième set. Roberto mérite sa victoire. » Dans la vie comme en tennis, il faut savoir perdre.