Medvedev sur le coaching autorisé : « Cela ne change rien pour nous »

Les avis sont loin d’être unanimes sur le coaching depuis les tribunes, auto­risé par l’ATP depuis le 11 juillet dernier. Tandis que Taylor Fritz a ferme­ment critiqué cette déci­sion, le numéro 1 mondial, Daniil Medvedev a égale­ment fait preuve d’hon­nê­teté en expli­quant qu’il n’avait pas changé ses habi­tudes avec son entraî­neur, Gilles Cervara.

« Cela ne change rien pour nous. Peut‐être que cela peut fonc­tionner lors d’un match, même si nous travaillons de manière à parler de tout à l’en­traî­ne­ment, pour ne pas en parler après. Nous étudions ce que je peux faire de mieux, les tactiques à élaborer et la façon de frapper la balle. Pendant le match, je ne vois pas comment cela peut m’aider. Dans un match en cinq sets, le coach peut vous dire de changer votre posi­tion en retour ou de cher­cher davan­tage son revers, mais c’est changer les règles du jeu. Là, j’af­fronte Fritz, nous n’avons jamais joué l’un contre l’autre, mais il sait comment je joue et je sais comment il joue, donc je ne pense pas que le fait d’être entraîné puisse changer le match. Mais je suis d’ac­cord avec cette déci­sion, ce n’est pas comme si j’étais contre non plus. »