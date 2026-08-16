Ce n’est un secret pour aucun observateur assidu de la petite balle jaune, entre Daniil Medvedev et la terre battue ce n’est pas l’amour fou. À de nombreuses reprises par le passé, le champion de l’US Open 2021 a clamé sa haine pour la surface.
Malgré son titre à Rome en 2023, le Russe ne semble toujours pas avoir fait la paix avec l’ocre. Le responsable de la communication du Masters 1000 de Cincinnati a eu la bonne idée de demander au septième joueur mondial en quoi jouer sur dur est plus plaisant que la terre battue.
Une fois la pièce dans la machine mise, difficile d’arrêter le natif de Moscou. Visiblement très passionné par le sujet, le joueur s’est lancé dans une longue tirade que la production a dû couper au montage. Des moments décalés toujours plaisants à regarder.
Message received 😅@DaniilMedwed | #CincyTennis pic.twitter.com/WcgpGNTXEU— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 16, 2026
« Je pourrais te donner un million de raisons, mais mon plus gros problème, c’est que c’est vraiment sale. Bon, disons qu’on ne parle pas ici de tennis de compétition, mais que tu sors entre amis. Tu te dis : « C’est dimanche soir, j’ai envie de jouer au tennis », mais pourquoi diable jouerais‐tu sur terre battue ? Avoir de la terre battue dans ses chaussures, c’est juste pas marrant. Joue plutôt sur du dur ».
Publié le dimanche 16 août 2026 à 17:51