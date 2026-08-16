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Medvedev toujours pas récon­cilié avec la terre battue : « Je pour­rais te donner un million de raisons pour­quoi c’est mieux de jouer sur dur, mais mon plus gros problème, c’est que… »

Par
Jean Muller
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Tennis : Rolex Monte Carlo Masters 2025 - Atp -

Ce n’est un secret pour aucun obser­va­teur assidu de la petite balle jaune, entre Daniil Medvedev et la terre battue ce n’est pas l’amour fou. À de nombreuses reprises par le passé, le cham­pion de l’US Open 2021 a clamé sa haine pour la surface. 

Malgré son titre à Rome en 2023, le Russe ne semble toujours pas avoir fait la paix avec l’ocre. Le respon­sable de la commu­ni­ca­tion du Masters 1000 de Cincinnati a eu la bonne idée de demander au septième joueur mondial en quoi jouer sur dur est plus plai­sant que la terre battue. 

Une fois la pièce dans la machine mise, diffi­cile d’ar­rêter le natif de Moscou. Visiblement très passionné par le sujet, le joueur s’est lancé dans une longue tirade que la produc­tion a dû couper au montage. Des moments décalés toujours plai­sants à regarder.

« Je pour­rais te donner un million de raisons, mais mon plus gros problème, c’est que c’est vrai­ment sale. Bon, disons qu’on ne parle pas ici de tennis de compé­ti­tion, mais que tu sors entre amis. Tu te dis : « C’est dimanche soir, j’ai envie de jouer au tennis », mais pour­quoi diable jouerais‐tu sur terre battue ? Avoir de la terre battue dans ses chaus­sures, c’est juste pas marrant. Joue plutôt sur du dur ».

Publié le dimanche 16 août 2026 à 17:51

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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