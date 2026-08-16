Ce n’est un secret pour aucun obser­va­teur assidu de la petite balle jaune, entre Daniil Medvedev et la terre battue ce n’est pas l’amour fou. À de nombreuses reprises par le passé, le cham­pion de l’US Open 2021 a clamé sa haine pour la surface.

Malgré son titre à Rome en 2023, le Russe ne semble toujours pas avoir fait la paix avec l’ocre. Le respon­sable de la commu­ni­ca­tion du Masters 1000 de Cincinnati a eu la bonne idée de demander au septième joueur mondial en quoi jouer sur dur est plus plai­sant que la terre battue.

Une fois la pièce dans la machine mise, diffi­cile d’ar­rêter le natif de Moscou. Visiblement très passionné par le sujet, le joueur s’est lancé dans une longue tirade que la produc­tion a dû couper au montage. Des moments décalés toujours plai­sants à regarder.

« Je pour­rais te donner un million de raisons, mais mon plus gros problème, c’est que c’est vrai­ment sale. Bon, disons qu’on ne parle pas ici de tennis de compé­ti­tion, mais que tu sors entre amis. Tu te dis : « C’est dimanche soir, j’ai envie de jouer au tennis », mais pour­quoi diable jouerais‐tu sur terre battue ? Avoir de la terre battue dans ses chaus­sures, c’est juste pas marrant. Joue plutôt sur du dur ».