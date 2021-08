Malgré sa défaite (6–7, 6–7), Gaël Monfils a fait le spec­tacle contre Andrey Rublev. Et il n’a pas forcé­ment fait exprès. Gêné par des douleurs au ventre, le Français se plai­gnait, lâchait des coups extra­or­di­naires puis allait vomir dans une poubelle sur le court. En face, Andrey Rublev deve­nait fou, esti­mant que le Français inven­tait en quelque sorte des problèmes lors­qu’il était mené.

« J’avais un truc dans le ventre que j’ai dû aller vomir, à 2–0. Au début du deuxième, j’avais demandé le docteur pour avoir un médi­ca­ment. Il faisait chaud, je sentais que ça montait. J’ai vomi tout ce que j’avais mangé depuis ce matin et ça allait beau­coup mieux. La chaleur, on boit beau­coup, il fallait que je vomisse. C’est un fait de jeu. Ça a duré cinq minutes en tout. Ça n’a rien à voir avec la perfor­mance du match. Là, je me retrouve à rejouer comme quand je jouais très bien il y a un an et demi. Il faut garder cette confiance, gagner un ou deux matches contre les cadors pour retrouver cette dyna­mique. Je m’en­traîne comme un fou. Ça tourne progres­si­ve­ment, je suis content », a expliqué Gaël Monfils dans des propos rapportés par L’Equipe.