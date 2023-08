Au cours d’une inter­view accordée à L’Equipe avant son entrée en lice à Cincinnati contre Cameron Norrie, Gaël Monfils est revenu sur les émotions vécues lors du dernier Roland‐Garros, avec son incroyable victoire au 1er tour face à Sebastian Baez suivie d’un forfait avant son match contre Holger Rune.

« Mais ça, je n’en parle même pas. C’était telle­ment… Et je voulais tout de suite me confronter à un top 10. J’étais content de jouer Holger après une journée de récu­pé­ra­tion. Je ne sais pas si j’au­rais gagné, mais j’avais envie de vivre ça à Roland. Surtout qu’il n’y en aura pas mille, des Roland. S’il y en a encore deux ou trois, ce sera incroyable. Je veux juste dire que je ne sais pas combien je vais encore en jouer. Pas dix, en tout cas. J’aurai 47 ans. (Rires.) Et donc cette bles­sure, c’était un petit frein. Et j’ai un peu paniqué. Le poignet, c’est chiant… Après, je me rassure en me disant que je peux toujours m’en­traîner, juste ne pas faire de revers. En tout cas, je n’avais pas envie de revenir jouer en faisant des slices.(Rires.) Mais je suis reparti dans une forme de discours où je me disais qu’il fallait faire vrai­ment atten­tion à tout, ne pas prendre de risques en allant cher­cher des balles. Parce que quand le physique est là… Baez, c’est quand même un bon joueur de terre battue et j’étais compé­titif. C’est horrible ce que je vais dire mais, dans ces dernières années, tu as envie d’être sur le court, pas à l’infirmerie. »