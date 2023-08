La tournée améri­caine sourit pour l’instant à Gaël Monfils qui renoue avec la victoire puisqu’il a atteint les quarts de finale du tournoi de Toronto. Même si de nombreuses rumeurs de retraite commence à planer sur le Français de 36 ans, l’heure ne semble pas encore venue pour passer le flam­beau. Monfils s’est confié à l’Équipe sur ce qu’il prédit pour la suite de sa carrière :

« Je n’ai pas d’idée sur quand ce sera la fin. Du coup, c’est mal inter­prété. Je dis que j’ai envie de jouer tant que je le peux et tant que j’en ai envie. Mais je ne sais pas si ça se comp­tera en mois ou en années. Je n’en sais rien. Quand on joue bien, c’est forcé­ment plus facile de rester sur le tour. Ma fille grandit et ça va être plus facile de voyager avec elle. Mais pour l’ins­tant, je ne sais pas. J’arrive à un moment où j’ai envie de faire plein de choses et elles sont en concur­rence. Mais, au fond de moi, tant que je pourrai jouer, j’aurai envie de jouer. »

Monfils fera son entrée au Masters 1000 de Cincinnati, ce mardi, contre le Britannique Cameron Norrie.