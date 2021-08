Gaël Monfils a l’oc­ca­sion de montrer qu’il est bel et bien de retour aux affaires. A Toronto, le Français a battu John Millman et Frances Tiafoe, avant de tomber contre John Isner. Il avait alors craqué nerveu­se­ment, s’en prenant à l’ar­bitre après avoir reçu un aver­tis­se­ment. Il a tout de même bien bataillé, et jouait pour une place en demi‐finales de Masters 1000. Presque ines­péré il y a quelques semaines.

A Cincinnati, Gaël a réussi son entrée en lice contre Dusan Lajovic. Fébrile au service dans la première manche, il a fait preuve d’une belle force de carac­tère pour s’ac­cro­cher et survoler le tie‐break. Il était ensuite déjà plus habitué aux condi­tions de jeu, assez lourdes, dans la deuxième manche.

Alex De Minaur se dresse désor­mais face à lui, au 2e tour, ce mercredi aux alen­tours de 21h, heure fran­çaise. Un joueur tenace, très bon défen­seur, bon retour­neur, qui va le faire jouer. Les deux joueurs ne se sont encore jamais affrontés.

Monfils a la chance de prouver qu’il est défi­ni­ti­ve­ment de retour. Il affron­te­rait alors ensuite Andrey Rublev ou Marin Cilic, pour un gros choc.