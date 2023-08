Lorsque Gaël Monfils, touché au genou gauche, a caché sa tête dans ses mains lors du premier set, les fans et les obser­va­teurs ont commencé à sérieu­se­ment s’in­quiéter. Il était diffi­cile d’ima­giner qu’il allait obtenir une nouvelle victoire de pres­tige, cette fois contre Cameron Norrie au 1er tour du Masters 1000 de Cincinnati.

« Au moment où j’ai pris appui pour le retour, qui n’était pas violent, j’ai eu une vive douleur. Une vraie décharge. Sur le côté externe du genou gauche, vers le haut du mollet. Au début, je marchais, je m’éti­rais et je me suis dit que ça allait. Et au moment où je me suis relevé, j’ai senti que j’avais bien plus mal que ce que je pensais et je me suis dit qu’il fallait appeler le physio. Et j’ai commencé à avoir peur pour les liga­ments, mais il m’a bien rassuré. Il m’a fait un bandage bien serré et il m’a dit que je pouvais y aller car il pensait que c’était plutôt muscu­laire et pas les liga­ments. Du moment où il m’avait dit ça, j’étais assez calme, même s’il faut toujours un jeu ou deux pour ne plus y penser », a expliqué le Français dans des propos rapportés par L’Equipe.

Au 2e tour, il affron­tera Alex de Minaur, fina­liste la semaine dernière à Toronto.