Ben Shelton est en train de faire le plein de confiance avant l’US Open. Lauréat du Masters 1000 de Toronto, il est encore en lice à Cincinnati. En quart de finale, le sixième joueur mondial affron­tera Alexander Zverev pour tenter de rallier le dernier carré.

Observateur assidu du circuit, Patrick Mouratoglou a donné son avis sur l’Américain, depuis son compte Instagram. Pour l’en­traî­neur Français, l’écart avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner demeure impor­tant, mais il aurait toutes les qualités requises pour les titiller à l’avenir.

« Pour Ben Shelton, remporter un Masters 1000 est énorme. C’est la dernière étape avant de remporter le Grand Chelem. C’est donc très impor­tant. Peut‐il riva­liser avec Alcaraz et Sinner ? Oui et non. Ben a des atouts que les autres n’ont pas. Il a un service incroyable. Deuxièmement, il est gaucher, ce qui est égale­ment un gros avan­tage. Et troi­siè­me­ment, je dirais qu’il est vrai­ment impré­vi­sible. Et il a le plus impor­tant, la confiance en soi. Cela me rappelle Novak quand Rafa et Roger rempor­taient tout. Le jeune Novak disait : « Je vais battre ces gars‐là. » Ben pense la même chose ».