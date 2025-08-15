Ben Shelton est en train de faire le plein de confiance avant l’US Open. Lauréat du Masters 1000 de Toronto, il est encore en lice à Cincinnati. En quart de finale, le sixième joueur mondial affrontera Alexander Zverev pour tenter de rallier le dernier carré.
Observateur assidu du circuit, Patrick Mouratoglou a donné son avis sur l’Américain, depuis son compte Instagram. Pour l’entraîneur Français, l’écart avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner demeure important, mais il aurait toutes les qualités requises pour les titiller à l’avenir.
« Pour Ben Shelton, remporter un Masters 1000 est énorme. C’est la dernière étape avant de remporter le Grand Chelem. C’est donc très important. Peut‐il rivaliser avec Alcaraz et Sinner ? Oui et non. Ben a des atouts que les autres n’ont pas. Il a un service incroyable. Deuxièmement, il est gaucher, ce qui est également un gros avantage. Et troisièmement, je dirais qu’il est vraiment imprévisible. Et il a le plus important, la confiance en soi. Cela me rappelle Novak quand Rafa et Roger remportaient tout. Le jeune Novak disait : « Je vais battre ces gars‐là. » Ben pense la même chose ».
Publié le vendredi 15 août 2025 à 17:15