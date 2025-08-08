Après sa brillante éclo­sion en 2024, Giovanni Mpetshi Perricard apprend la dure réalité du circuit cette année, et les résul­tats du jeune Français sont forcé­ment diffi­ciles à avaler.

Eliminé dès le premier tour à Cincinnati (3−6, 2–6) par Coleman Wong (N°177) dans un match où Giovanni n’a pas du tout trouvé son jeu, il s’est confié à nos confrères de L’Equipe, établis­sant plusieurs constats, notam­ment celui que son jeu ne surpre­nait désor­mais plus ses adversaires.

« Bien sûr, ils s’at­tendent à se prendre de grosses deuxièmes balles. Maintenant, c’est à moi de voir si je peux encore pousser un peu plus au service, l’uti­liser diffé­rem­ment. Il faut que je progresse sur mes points faibles. Oui, les adver­saires savent. Ils ne savent pas forcé­ment comment me jouer, mais ce qui me gêne. Ils savent comment gêner un joueur qui est grand et puis­sant. À moi d’ana­lyser tout ça et de repartir à l’en­traî­ne­ment et voir ce que ça va donner à la fin de la saison. En tant que compé­ti­teur, c’est assez compliqué de kiffer en ce moment. Je veux rester long­temps sur les tour­nois, gagner des matches et faire vibrer le public. »