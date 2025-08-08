Après sa brillante éclosion en 2024, Giovanni Mpetshi Perricard apprend la dure réalité du circuit cette année, et les résultats du jeune Français sont forcément difficiles à avaler.
Eliminé dès le premier tour à Cincinnati (3−6, 2–6) par Coleman Wong (N°177) dans un match où Giovanni n’a pas du tout trouvé son jeu, il s’est confié à nos confrères de L’Equipe, établissant plusieurs constats, notamment celui que son jeu ne surprenait désormais plus ses adversaires.
« Bien sûr, ils s’attendent à se prendre de grosses deuxièmes balles. Maintenant, c’est à moi de voir si je peux encore pousser un peu plus au service, l’utiliser différemment. Il faut que je progresse sur mes points faibles. Oui, les adversaires savent. Ils ne savent pas forcément comment me jouer, mais ce qui me gêne. Ils savent comment gêner un joueur qui est grand et puissant. À moi d’analyser tout ça et de repartir à l’entraînement et voir ce que ça va donner à la fin de la saison. En tant que compétiteur, c’est assez compliqué de kiffer en ce moment. Je veux rester longtemps sur les tournois, gagner des matches et faire vibrer le public. »
Publié le vendredi 8 août 2025 à 09:15