Dominé aisément par un Milos Raonic très performant (6-2, 6-2), l’Ecossais n’était pas vraiment de sa performance : « C’était un mauvais match, je n’ai pas bien joué, ce n’était pas une bonne journée. La chose positive est que j’ai joué trois matchs et que physiquement je me sentais bien. Bien qu’aujourd’hui ne se soit pas bien passé. Je ne sais pas si c’est parce que j’étais fatigué, en même temps c’est étrange mais je ne me sentais pas fatigué. La vérité est que j’ai fait trop de très mauvais coups de tennis. Je ne suis pas satisfait de ma performance, honnêtement. J’ai beaucoup de travail à faire sur mon jeu pour les prochains jours avant le début de l’US Open. Mes hanches vont bien, j’ai fait de longs matchs et je les ai surmontés, mais je ne suis pas du tout content de ce soir ».

Un jugement plutot sévère que son adversaire du jour tentait de tempérer : « Le fait qu’il soit capable de battre un joueur du Top 10 ne me surprend pas. Je pense qu’Andy se tient à un niveau élevé. Il y a un morceau de métal dans sa hanche, et il n’y a pas beaucoup de gars qui en reviennent, alors félicitations à lui »

Cela ne consolera pas Andy mais confirme que Milos est un gentleman.