Vainqueur solide de Richard Gasquet en deux manches (6–4, 6–4), Andy Murray a fait honneur à son invitation.

En confé­rence de presse, l’Ecossais était très heureux de sa pres­ta­tion d’au­tant que pour lui Richard Gasquet était un adver­saire coriace : « Je suis très content. Je pense avoir joué à un très bon niveau. J’ai plutôt bien bougé. C’est vrai que je dois encore m’amé­liorer sur certains aspects comme la confiance dans mes mouve­ments, mais c’est quelque chose de très normal et je m’amé­lio­rerai au fur et à mesure des matchs. On connaît tous bien Gasquet. C’est un joueur qui utilise très bien tous les angles du court et qui vous fait beau­coup bouger du fond du court, il faut donc être à 100% si on veut l’emporter. Je pense avoir fait un très bon match et j’es­père conti­nuer avec cette bonne dyna­mique de résultats ».