Murray : « Je veux participer à plus de tournois et ne pas avoir à compter sur des wildcards »

Vainqueur d’un sacré duel de légendes face à Stan Wawrinka (7–6, 5–7, 7–5), Andy Murray a évoqué une grande fatigue mais aussi la volonté de conti­nuer à se battre pour faire notam­ment évoluer son classement.

« Physiquement, je me sens fatigué. J’ai eu des crampes pendant le match, comme j’en ai eu à Washington, donc c’est quelque chose sur lequel je dois travailler. À la fin, j’ai essayé d’être un peu plus offensif sur ses deuxièmes services. J’aimerais que mon tennis soit meilleur par moments. En ce moment, je dois surtout jouer et essayer de main­tenir mon clas­se­ment. Je veux parti­ciper à plus de tour­nois et ne pas avoir à compter sur des wildcards. »