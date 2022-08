Nadal : « Absent un certain temps, je ne peux m’attendre à jouer à un niveau incroyable au début »

Lors de sa confé­rence de presse d’avant tournoi, Rafael Nadal a livré ses impres­sions au sujet de sa reprise. L’Espagnol comme à son habi­tude est très prudent.

« Lorsque vous avez été absent un certain temps, vous ne pouvez pas vous attendre à jouer à un niveau incroyable dès le début. Il faut avoir cela dans la tête. Si tu acceptes cette donnée alors tu abordes ton premier match dans le bon sens. Après quand tu gagnes un ou deux duels, les choses commencent forcé­ment à changer. On va dire qu’en ce moment je joue correc­te­ment. Je me sens bien et j’ai de bonnes sensa­tions mais la compé­ti­tion c’est toujours diffé­rent. De plus je reviens pour un Masters1000 où d’en­trée le niveau est très élevé si on compare à un ATP250 ou un Grand Chelem si tu as de la chance au tirage au sort »