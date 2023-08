Depuis quelques temps, et plus parti­cu­liè­re­ment depuis sa victoire à Wimbledon, Carlos Alcaraz est comparé aux trois légendes du tennis : Nadal, Djokovic et Federer. A seule­ment 20 ans l’Espagnol est numéro 1 mondial et déjà vain­queur de 2 titres du Grand Chelem et de 4 Masters 1000. Mais entre Alcaraz, Nadal et Djokovic, qui était le meilleur avant 21 ans ?

11 finales de Masters 1000 avant 21 ans HAHAHAHA Rafa Nadal est un grand taré https://t.co/wBoeoOr8qA — Troublos (@TroublosFC) August 20, 2023

Pour les quali­fi­ca­tions en finale de Masters 1000 en tout cas… Nadal est loin devant.