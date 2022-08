Nadal : « Je n’ai aucun conseil à donner à Alcaraz au sujet de la pression »

Lors de sa confé­rence de presse l’Espagnol a été inter­rogé sur la défaite préma­turée d’Alcaraz au premier tour de Montréal face à Tommy Paul.

« Je sais que Carlos est bien entouré, je ne me fais pas de souci pour lui. De toute façon, je n’ai aucun conseil à donner à Alcaraz au sujet de la pres­sion. En revanche quand vous êtes en pleine ascen­sion, que votre clas­se­ment progresse vite, vous jouez tran­quille juste avec le désir de bien faire, d’être perfor­mant. Et puis, un jour, vous vous rendez compte que vous faites partie des meilleurs joueurs du monde et votre approche change. Vous pensez que vous devez gagner, que c’est logique de battre un joueur moins bien classé que vous. Ce que je peux juste dire c’est qu’au tennis, à la fin de la semaine, une seule personne soulève le trophée. Une fois que vous avez bien intégré cela, la fameuse gestion de la pres­sion est différente »