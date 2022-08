Nadal met les choses au clair : « Je vais aussi avoir un bébé ! »

A 36 ans, Rafael Nadal rafle encore des tour­nois du Grand Chelem et a même la possi­bi­lité de rede­venir numéro 1 mondial, s’il remporte le Masters 1000 de Cincinnati cette semaine et que Daniil Medvedev n’at­teint pas les quarts de finale du tournoi. De quoi le pousser à tirer sur la corde durant les prochains mois et les prochaines années ? Certainement pas pour le Majorquin qui devrait avoir un calen­drier très allégé en 2023 si on lit entre les lignes de sa dernière décla­ra­tion en confé­rence de presse dans l’Ohio.

« Je ne jouerai pas plus que ce que je pense que mon corps peut supporter. Je vais aussi avoir un bébé ! Je vais simple­ment tout donner sur chaque événe­ment auquel je vais parti­ciper. Mais ça, c’est quelque chose que je fais à chaque fois, peu importe que je sois en posi­tion d’être numéro 1 mondial ou pas. Évidemment, je suis heureux d’être dans cette posi­tion privi­lé­giée. Et si ça se produit, ça sera un senti­ment incroyable », a garanti le Majorquin qui va affronter Borna Coric ce mercredi en night session pour son entrée en lice.