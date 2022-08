Nadal sur Serena Williams : « Égoïstement, je trouve ça triste qu’elle arrête »

Comme elle le rappe­lait en juin dernier, Serena Williams a donné le nom de Rafael Nadal à son chien. Alors elle se réjouira forcé­ment de ce bel hommage que lui a rendu le Majorquin en confé­rence de presse à Cincinnati, où les deux légendes vont sans doute se croiser. L’Américaine affronte Emma Raducanu ce mardi pour l’un des derniers matchs de sa carrière tandis que Rafa fait son entrée en lice mercredi soir face à Borna Coric ou Lorenzo Musetti.

« J’ai beau­coup de souve­nirs d’elle. C’est l’une des plus grandes athlètes de tous les temps. Je me sens chan­ceux d’avoir partagé autant d’an­nées avec elle sur le circuit. Égoïstement, je trouve ça triste qu’elle arrête. Mais on ne peut pas suffi­sam­ment la remer­cier pour tout ce qu’elle a accompli pour notre sport. Elle est une immense source d’ins­pi­ra­tion pour énor­mé­ment de gens à travers le monde. Elle mérite de choisir ce qui est le mieux pour elle à ce stade de sa vie. Je lui souhaite le meilleur. J’espère qu’on conti­nuera à la voir sur le circuit. J’ai toujours pensé que notre sport et tous les sports sont plus grands et plus forts quand leurs légendes sont présentes. Et Serena est une légende », a insisté l’homme aux 22 titres du Grand Chelem.