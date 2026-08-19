Brandon Nakashima a réalisé une sacrée remontée dans un match pourtant bien mal embarqué face à Daniil Medvedev.
Mené 7–6, 5–4, 40–0 par le Russe, l’Américain s’est retrouvé au bord de l’élimination avant de sauver trois balles de match et de renverser complètement la situation. Il est finalement parvenu à arracher le deuxième set, avant de dérouler dans la troisième manche face à un Medvedev totalement lâché.
Interrogé après la rencontre sur ce moment décisif, Nakashima a expliqué qu’il avait simplement essayé de tout donner et de se battre jusqu’au dernier point.
« Mené avec des balles de match contre moi, j’essayais simplement de me répéter qu’il fallait continuer à me battre sur chaque point. S’il parvenait à conclure à ce moment‐là, alors tant mieux pour lui. J’ai simplement continué à me battre et j’ai réussi à arracher un troisième set. Je suis vraiment très satisfait de mon niveau de jeu dans le troisième set » a déclaré l’Américain.
Publié le mercredi 19 août 2026 à 14:49