Brandon Nakashima a réalisé une sacrée remontée dans un match pour­tant bien mal embarqué face à Daniil Medvedev.

Mené 7–6, 5–4, 40–0 par le Russe, l’Américain s’est retrouvé au bord de l’élimination avant de sauver trois balles de match et de renverser complè­te­ment la situa­tion. Il est fina­le­ment parvenu à arra­cher le deuxième set, avant de dérouler dans la troi­sième manche face à un Medvedev tota­le­ment lâché.

Interrogé après la rencontre sur ce moment décisif, Nakashima a expliqué qu’il avait simple­ment essayé de tout donner et de se battre jusqu’au dernier point.

« Mené avec des balles de match contre moi, j’essayais simple­ment de me répéter qu’il fallait conti­nuer à me battre sur chaque point. S’il parve­nait à conclure à ce moment‐là, alors tant mieux pour lui. J’ai simple­ment continué à me battre et j’ai réussi à arra­cher un troi­sième set. Je suis vrai­ment très satis­fait de mon niveau de jeu dans le troi­sième set » a déclaré l’Américain.