Norrie, tombeur d’Alcaraz : « Je pense que le seul domaine où j’ai été meilleur que lui, c’est au niveau des jambes et du physique »

Facundo Lugones, entraî­neur de Cameron Norrie depuis 2017, insis­tait il y a quelques semaines des capa­cités physiques hors normes de son poulain en donnant des exemples impres­sion­nants. Vendredi en quarts de finale à Cincinnati, le Britannique a eu l’oc­ca­sion de prouver qu’il avait un avan­tage sur la plupart des autres joueurs du circuit dans ce domaine, même face à la « bête » Carlos Alcaraz, contre qui il s’est imposé en trois sets au bout de trois heures de jeu.

« Je voulais juste m’ac­cro­cher à lui et je pense que le seul domaine où j’ai été meilleur que lui, c’était au niveau des jambes et du physique. Donc j’es­sayais juste de rendre chaque rallye aussi physique que possible et de faire en sorte qu’il soit diffi­cile pour lui de finir aux points. Je devais juste essayer de mettre la balle dans des posi­tions déli­cates sur le court. J’ai réussi à bien servir, je me suis beau­coup amélioré par rapport à mes matchs précé­dents », a expliqué le 11e mondial après sa victoire.

Il affron­tera ce samedi le reve­nant Borna Coric (tombeur de Felix Auger‐Aliassime) pour une place en finale.