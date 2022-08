Norrie, tombeur de Murray : « J’avais juste besoin de mettre beaucoup de balles dans le court »

Malgré un match éprou­vant face à Stanislas Wawrinka pour son entrée en lice, Andy Murray a offert une grande résis­tance à son compa­triote Cameron Norrie au 2e tour. Ce dernier s’en est fina­le­ment sorti dans la diffi­culté après avoir perdu la première manche (3–6, 6–3, 6–4, en 2h38 de jeu). Le numéro 11 mondial a fait part de son ressenti après la rencontre.

« J’avais juste besoin de mettre beau­coup de balles dans le court. Au début du match, rien ne fonc­tion­nait vrai­ment pour moi, je n’étais pas vrai­ment physique, je n’exé­cu­tais pas vrai­ment comme je le voulais. Le mérite en revient à Andy, il est sorti et a beau­coup utilisé son slice, il s’est bien avancé. Il lit le jeu de manière incroyable, donc c’est tout à son honneur et ce n’était pas facile vers la fin, j’ai juste réussi à trouver un moyen. Honnêtement, je me suis détourné de ma tactique et j’ai pensé que la volée était la bonne voie dans ces moments‐là. Il y en a eu quelques‐unes dans le deuxième et le troi­sième set égale­ment, quand il a eu quelques chances de break, et puis j’ai été capable de jouer les points impor­tants un peu mieux. Cela s’est joué sur un ou deux points et c’est ce qui a fait la diffé­rence. »

Il affron­tera la révé­la­tion améri­caine Ben Shelton en huitièmes de finale.