S’il dispute désormais moins de tournois et semble profiter davantage de son temps libre en dehors des courts, Novak Djokovic n’en reste pas moins très rigoureux dans sa préparation.
Le Serbe de 39 ans l’a expliqué à Sportklub avant son entrée en lice à Cincinnati face à Thiago Agustin Tirante (50e mondial), en détaillant la manière dont il organise aujourd’hui son calendrier et travaille avec son équipe.
« Je communique constamment avec mon équipe professionnelle. On planifie à l’avance. Je ne me contente pas de dire : ‘Salut les gars, je joue au tennis demain, vous pouvez venir ?’ Ça ne marche pas comme ça, du jour au lendemain. Tout est planifié : programme, dates, calendrier. Ça a toujours été comme ça. S’il y a une chose qu’on apprend en tant que joueur de tennis, c’est bien l’importance de la planification. Peut‐être que maintenant, je ne planifie plus aussi longtemps à l’avance que pendant la majeure partie de ma carrière. Ces dernières années, ce délai est un peu plus court. »
Publié le samedi 15 août 2026 à 12:43