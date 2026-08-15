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Novak Djokovic : « Ça ne marche pas comme ça. Je ne me contente pas de dire à mon équipe : ‘salut les gars, je joue au tennis demain, vous pouvez venir ?’ »

Par
Baptiste Mulatier
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Australian Open - Melbourne - 20�12025

S’il dispute désor­mais moins de tour­nois et semble profiter davan­tage de son temps libre en dehors des courts, Novak Djokovic n’en reste pas moins très rigou­reux dans sa préparation.

Le Serbe de 39 ans l’a expliqué à Sportklub avant son entrée en lice à Cincinnati face à Thiago Agustin Tirante (50e mondial), en détaillant la manière dont il orga­nise aujourd’hui son calen­drier et travaille avec son équipe.

« Je commu­nique constam­ment avec mon équipe profes­sion­nelle. On planifie à l’avance. Je ne me contente pas de dire : ‘Salut les gars, je joue au tennis demain, vous pouvez venir ?’ Ça ne marche pas comme ça, du jour au lende­main. Tout est planifié : programme, dates, calen­drier. Ça a toujours été comme ça. S’il y a une chose qu’on apprend en tant que joueur de tennis, c’est bien l’im­por­tance de la plani­fi­ca­tion. Peut‐être que main­te­nant, je ne planifie plus aussi long­temps à l’avance que pendant la majeure partie de ma carrière. Ces dernières années, ce délai est un peu plus court. »

Publié le samedi 15 août 2026 à 12:43

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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