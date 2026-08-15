S’il dispute désor­mais moins de tour­nois et semble profiter davan­tage de son temps libre en dehors des courts, Novak Djokovic n’en reste pas moins très rigou­reux dans sa préparation.

Le Serbe de 39 ans l’a expliqué à Sportklub avant son entrée en lice à Cincinnati face à Thiago Agustin Tirante (50e mondial), en détaillant la manière dont il orga­nise aujourd’hui son calen­drier et travaille avec son équipe.

« Je commu­nique constam­ment avec mon équipe profes­sion­nelle. On planifie à l’avance. Je ne me contente pas de dire : ‘Salut les gars, je joue au tennis demain, vous pouvez venir ?’ Ça ne marche pas comme ça, du jour au lende­main. Tout est planifié : programme, dates, calen­drier. Ça a toujours été comme ça. S’il y a une chose qu’on apprend en tant que joueur de tennis, c’est bien l’im­por­tance de la plani­fi­ca­tion. Peut‐être que main­te­nant, je ne planifie plus aussi long­temps à l’avance que pendant la majeure partie de ma carrière. Ces dernières années, ce délai est un peu plus court. »