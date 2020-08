C’est une petite surprise. Novak Djokovic est inscrit en double avec Filip Krajinovic sur le tournoi de Cincinnati.

Si le numéro 1 mondial participe quelques fois au double, c’est plus pour faire plaisir notamment à son frère ou pour « égayer » ses journées sur des tournois plus longs comme à Indian Wells par exemple. En 2019, on se souvient notamment de son association avec Fabio Fognini.

Là, on peut considérer que l’objectif est moins récréatif, que le Serbe, comme surement l’ensemble des joueurs, cherche à « matcher » comme l’on dit, à se tester, tant au niveau technique que mental.

Pour les organisateurs et les fans, sa participation dans le tableau de double est plus qu’une bonne nouvelle d’autant que dans cet exercice il a déjà prouvé notamment pour la Serbie des qualités indéniables.

Il sera intéressant de voir si ce « mouvement » va être suivi par d’autres joueurs de premier plan.