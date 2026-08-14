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Novak Djokovic : « J’ai ressenti un énorme soula­ge­ment. C’était un obstacle diffi­cile à surmonter pour moi »

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon le 10 juillet dernier, Novak Djokovic fait son retour à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Cincinnati, dernière grande étape avant l’US Open. 

Avant son entrée en lice contre Thiago Agustin Tirante (50e mondial), le Serbe est revenu sur ses cinq finales perdues dans l’Ohio (2008, 2009, 2011, 2012, 2015), qui ont précédé trois titres dans le tournoi (2018, 2020, 2023). 

« J’ai de très bons souve­nirs de ce tournoi, même s’il m’a fallu du temps pour remporter mon premier titre ici. Je crois avoir disputé quatre ou cinq finales avant de l’emporter pour la première fois contre Roger. Dans la plupart de ces finales que j’avais dispu­tées aupa­ra­vant, j’avais perdu contre lui. C’était un obstacle diffi­cile à surmonter pour moi. Mais une fois que j’ai remporté ce premier titre, j’ai ressenti une sorte d’énorme soulagement. »

Publié le vendredi 14 août 2026 à 19:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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