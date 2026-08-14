Absent depuis sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon le 10 juillet dernier, Novak Djokovic fait son retour à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Cincinnati, dernière grande étape avant l’US Open.

Avant son entrée en lice contre Thiago Agustin Tirante (50e mondial), le Serbe est revenu sur ses cinq finales perdues dans l’Ohio (2008, 2009, 2011, 2012, 2015), qui ont précédé trois titres dans le tournoi (2018, 2020, 2023).

« J’ai de très bons souve­nirs de ce tournoi, même s’il m’a fallu du temps pour remporter mon premier titre ici. Je crois avoir disputé quatre ou cinq finales avant de l’emporter pour la première fois contre Roger. Dans la plupart de ces finales que j’avais dispu­tées aupa­ra­vant, j’avais perdu contre lui. C’était un obstacle diffi­cile à surmonter pour moi. Mais une fois que j’ai remporté ce premier titre, j’ai ressenti une sorte d’énorme soulagement. »