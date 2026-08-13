Novak Djokovic fera son retour à Cincinnati après sa défaite en demi‐finale de Wimbledon.

Bien que la projec­tion de son tableau soit déjà sortie et qu’il soit semé d’embûches, le Serbe sera l’un des prin­ci­paux favoris à la victoire finale.

Sur son compte X le jour­na­liste José Morgado a partagé une vidéo du déten­teur de 24 titres du Grand Chelem à l’entraînement.

Novak Djokovic in Cincinnati ! pic.twitter.com/SQkFtothTG — José Morgado (@josemorgado) August 13, 2026

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il semble avoir envie d’en découdre et qu’il semble être plutôt en jambes.

Le Serbe dispu­tera son deuxième tour face au vain­queur du match entre Tirante et Choinski.

Un premier match à sa portée avant de monter en puis­sance face à Draper ou Arnaldi.