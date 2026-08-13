Novak Djokovic fera son retour à Cincinnati après sa défaite en demi‐finale de Wimbledon.
Bien que la projection de son tableau soit déjà sortie et qu’il soit semé d’embûches, le Serbe sera l’un des principaux favoris à la victoire finale.
Sur son compte X le journaliste José Morgado a partagé une vidéo du détenteur de 24 titres du Grand Chelem à l’entraînement.
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il semble avoir envie d’en découdre et qu’il semble être plutôt en jambes.
Le Serbe disputera son deuxième tour face au vainqueur du match entre Tirante et Choinski.
Un premier match à sa portée avant de monter en puissance face à Draper ou Arnaldi.
Publié le jeudi 13 août 2026 à 18:55