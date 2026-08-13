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Novak Djokovic monte en puis­sance avant son retour attendu à Cincinnati

Par
Antoine Touchard
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Novak Djokovic fera son retour à Cincinnati après sa défaite en demi‐finale de Wimbledon.

Bien que la projec­tion de son tableau soit déjà sortie et qu’il soit semé d’embûches, le Serbe sera l’un des prin­ci­paux favoris à la victoire finale.

Sur son compte X le jour­na­liste José Morgado a partagé une vidéo du déten­teur de 24 titres du Grand Chelem à l’entraînement.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il semble avoir envie d’en découdre et qu’il semble être plutôt en jambes.

Le Serbe dispu­tera son deuxième tour face au vain­queur du match entre Tirante et Choinski.

Un premier match à sa portée avant de monter en puis­sance face à Draper ou Arnaldi.

Publié le jeudi 13 août 2026 à 18:55

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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