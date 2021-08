Face à John Isner qui est en grande forme, Benoit Paire a été royal. D’abord dans un premier set maitrisé dans le tie‐break puis dans le second où il a obtenu une balle de match à 5⁄ 4 avant de céder dans un autre tie‐break beau­coup plus frustrant.

On pouvait alors penser que le Tricolore allait s’ef­fon­drer. Ce ne fut pas le cas, bien au contraire. Offensif, agressif et positif, Benoit impo­sait son rythme et maitri­sait la manche déci­sive en patron (6–1).

Le voilà en quarts de finale dans un Masters 1000, c’est incroyable si on se remé­more son début de saison. Le tennis est quand même un sport assez dingue.