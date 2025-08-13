Reilly Opelka ne garde que rare­ment sa langue dans sa poche lors­qu’il est contrarié.

La preuve cette nuit, lors de sa défaite contre l’Argentin Francisco Comesana.

Lors de la rencontre, qui s’est avérée longue et âpre pour les deux joueurs compte tenu des condi­tions extrêmes, Reilly Opelka n’a pas apprécié la pause jugée trop longue prise par son adversaire.

Il s’est alors plaint direc­te­ment auprès de l’arbitre :

Francisco Comesana goes for a toilet break to change his outfi after winning second set 6–4.



Reilly Opelka just told the umpire : “How many breaks will this guy get, last time I had a break that long I got fined 150K” 😅



Opelka also goes off court for a toilet break. pic.twitter.com/5GoAfmUhvm — edgeAI (@edgeAIapp) August 12, 2025

« Combien de pauses ce mec va‐t‐il avoir ? La dernière fois que j’ai pris une pause aussi longue, j’ai été condamné à une amende de 150 000 $ »

Une réac­tion qui en dit long sur l’éner­ve­ment de l’Américain, qui n’a guère apprécié les multiples pauses prises par Comesana durant la rencontre.

Opelka finira par s’in­cliner au terme de presque trois heures d’ef­forts, sur le score de 7–6, 4–6, 5–7.