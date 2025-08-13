Reilly Opelka ne garde que rarement sa langue dans sa poche lorsqu’il est contrarié.
La preuve cette nuit, lors de sa défaite contre l’Argentin Francisco Comesana.
Lors de la rencontre, qui s’est avérée longue et âpre pour les deux joueurs compte tenu des conditions extrêmes, Reilly Opelka n’a pas apprécié la pause jugée trop longue prise par son adversaire.
Il s’est alors plaint directement auprès de l’arbitre :
« Combien de pauses ce mec va‐t‐il avoir ? La dernière fois que j’ai pris une pause aussi longue, j’ai été condamné à une amende de 150 000 $ »
Une réaction qui en dit long sur l’énervement de l’Américain, qui n’a guère apprécié les multiples pauses prises par Comesana durant la rencontre.
Opelka finira par s’incliner au terme de presque trois heures d’efforts, sur le score de 7–6, 4–6, 5–7.
Publié le mercredi 13 août 2025 à 13:45