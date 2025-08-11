AccueilATPATP - CincinnatiOpelka, après sa victoire contre De Minaur, 8e mondial : « Je n'ai...
Opelka, après sa victoire contre De Minaur, 8e mondial : « Je n’ai pas été blessé depuis un an et je suis 73e mondial. Le clas­se­ment ne ment pas »

thomasb
Par thomasb

-

3

En pleine posses­sion de ses moyens, Reilly Opelka est capable de mettre en diffi­culté n’im­porte quel joueur du circuit ATP. Ce dimanche, le géant améri­cain s’est offert le scalp d’Alex De Minaur (7−6, 6–4) au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati.

Une belle perfor­mance qui laisse le 73e joueur mondial entre­voir de plus grandes ambi­tions, à l’écouter au micro de Tennis Channel après son match.

« J’ai battu de grands adver­saires, mais cela fait un an que je n’ai pas été blessé et je suis 73e mondial. Le clas­se­ment ne ment pas. J’ai joué chaque semaine, j’ai été en bonne santé et je mérite cette place au clas­se­ment. J’ai perdu beau­coup de deuxièmes et troi­sièmes tours. J’ai atteint une finale et une autre demi‐finale dans des tour­nois ATP 250, je n’ai pas eu de meilleurs résultats ».

Publié le lundi 11 août 2025 à 11:12

