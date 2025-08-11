En pleine possession de ses moyens, Reilly Opelka est capable de mettre en difficulté n’importe quel joueur du circuit ATP. Ce dimanche, le géant américain s’est offert le scalp d’Alex De Minaur (7−6, 6–4) au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati.
Une belle performance qui laisse le 73e joueur mondial entrevoir de plus grandes ambitions, à l’écouter au micro de Tennis Channel après son match.
« J’ai battu de grands adversaires, mais cela fait un an que je n’ai pas été blessé et je suis 73e mondial. Le classement ne ment pas. J’ai joué chaque semaine, j’ai été en bonne santé et je mérite cette place au classement. J’ai perdu beaucoup de deuxièmes et troisièmes tours. J’ai atteint une finale et une autre demi‐finale dans des tournois ATP 250, je n’ai pas eu de meilleurs résultats ».
Publié le lundi 11 août 2025 à 11:12