Benoit Paire revit depuis quelques semaines. Après multi­plié les défaites et traîné son spleen depuis le début de la saison, il vient de remporter 6 de ses 11 derniers matchs sur le circuit ATP. L’Avignonnais s’est qualifié dans la nuit de dimanche à lundi pour le 2e tour grâce à une victoire en trois sets contre Miomir Kecmanovic (5–7, 6–3, 6–2, en 1h44).

« J’ai besoin de me reposer et d’aller à King Island (un parc d’at­trac­tions à quelques minutes du site du tournoi) », s’est réjoui Benoit Paire après son succès. Parce que non, il n’y a plus de bulle aux Etats‐Unis pour les joueurs. Le Français se déplace où il veut, quand il veut, avec sa copine présente sur place. Un Benoit retrouvé affronte Denis Shapovalov mardi.