La saison est belle et bien repartie surtout avec cet abandon de Benoit Paire face au Croate Borna Coric alors qu’il était mené 6-0, 1-0.

Battu par un -15 dans un CNCGT dernièrement, arrivé avec le sourire mais en s’entraînent plutôt calmement, Benoit Paire n’était visiblement pas « dedans » face à Borna Coric.

Dès le départ, on a senti le Tricolore très affaibli, et il a très vite fait appel au médecin.

On va vite en savoir davantage puisque Benoit a la bonne habitude de livrer rapidement ses impressions après un tel évènement sur ses réseaux sociaux.

On lui souhaite un prompt rétablissement car on est certain qu’il peut faire quelque chose à l’US Open.