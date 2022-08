Paire, un abandon de plus, Gaston coule, Mannarino ne passe pas

Benoit Paire avait un gros match ce samedi pour le 1er tour des quali­fi­ca­tions de Cincinnati. Il affron­tait l’Australien Kokkinakis qui est un sacré client sur ciment. Alors que le score était de 5–7, 1–3, le Tricolore a décidé de jeter l’éponge.

📊 Nombre d’aban­dons de Benoit Paire sur le circuit prin­cipal (qualifs incluses) :



🗓️ Jusqu’au Covid

▫️ 256 tour­nois disputés

➡️ 6 aban­dons

↪️ Soit dans 2,3% des tour­nois



🗓️ Depuis le Covid

▫️ 57 tour­nois disputés

➡️ 8 aban­dons

↪️ Soit dans 14% des tour­nois



📸 L’Equipe pic.twitter.com/nGyaNMdQdt — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 13, 2022

Comme le souligne le compte Jeu, Set et Maths, ce n’est pas la première fois cette saison que Benoit ne parvient pas à finir la rencontre. Pour le moment, on ne connait pas les raisons de cet abandon. Quart‐de‐finaliste en 2021, Benoit va perdre 180 points et il va donc encore chuter lour­de­ment au classement.

La prochaine étape pour l’Avignonnais sera donc l’US Open car son clas­se­ment est trop élevé pour pouvoir s’ali­gner à Winston Salem.

Dans le même temps, Hugo Gaston affron­tait David Goffin. Le Toulousain n’a pas existé. Il s’in­cline 6–1, 6–0. Mannarino ayant perdu en début de session face à Johnson (6–3, 7–5), personne n’ac­com­pa­gnera Benjamin Bonzi dans le grand tableau.